Muğla açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı, 10 göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 64 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmen tespit eden ekipler, durdurdukları lastik bottaki 10 göçmeni yakaladı. Ekipler, düzensiz göçmenlerle göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota aldı.

Şüpheli gözaltına alındı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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