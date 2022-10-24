Bodrum Otelciler Derneğinin yeni hizmet binası törenle açıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Otelciler Derneğinin (BODER) yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Estia Çarşısı'ndaki açılışa katılan Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Valilik olarak yatırımlarda turizmi öncelediklerini söyledi.



Sarı, "Turizme büyük bütçeler ayırdık ve ayırmaya da devam ediyoruz. Özellikle sivil toplum örgütlerinin desteğini önemsiyoruz. Elimizden geldiğince onlarla beraber turizmin gelişmesi yolunda yürüyoruz." dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, ekonomiye katkı açısından turizm gelirlerinin hayati önem arz ettiğini söyledi.

Dünyanın ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini, olumsuzluklara rağmen Türkiye'de turizmde güzel bir yıl geçirildiğini ifade eden Çorabatır, şunları kaydetti:

"Turizmdeki tecrübelerimiz, kriz yönetim anlayışımız, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla Türkiye Otelciler Federasyonu yönetimindeki tecrübeli başkanlarımızla birlikte süreci yönetmek için hakikaten çok büyük mesailer gerçekleştirdik. Bütün dünyanın önünde güzel bir 2022 turizm sezonu geçiriyoruz. Kasımdan sonra uzayan sezon, bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte özellikle İstanbul'un katkısıyla 37 milyar dolar civarında da bir gelir beklemekteyiz. İnşallah herhangi bir problem olmadığı takdirde ülkemiz 2023 yılında bu seviyenin çok daha üstüne çıkacaktır."

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de derneklerinin Bodrum’un en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu dile getirdi.

Hem bölgenin hem de yatırımcıların özellikle de Bodrum’da yaşayan halkın sosyo-ekonomik gelişmişliğini artırmak amacıyla çalıştıklarını ifade eden Dengiz, "Projelerimiz ile yerel yönetimlere ve ilgili mesleki sivil toplum kuruluşlarına da destek vermekteyiz. Bu sorumluluktan taviz vermek istemiyor ve binlerce çalışanımızın yanında olmak istiyoruz. Birlikte güçlüyüz." diye konuştu.

Derneğin geçmiş dönem başkanı Halil Özyurt’a onursal başkanlık, dernekte çeşitli görevlerde bulunan Orhan Kavala ve Hasan Güven’e onursal üyelik beratı verilen törende, açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Burak Erbay, Bodrum Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, bazı resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

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