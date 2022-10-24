Muğla’da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Murat Kutsal M’nin kullandığı beton mikseri, Eldirek Mahallesi Yeşilüzümlü yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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