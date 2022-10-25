Muğla'da çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıtıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çiftçilere yerli tohumluk buğday dağıtımı yapıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan İl Müdürü Barış Saylak, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında çiftçilere buğday dağıtıldığını söyledi.

Tohumların bereket getirmesini dileyen Saylak, "Sertifikalı buğday tohumluğu kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yüzde 75 hibe destekli tohumluk buğday dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimize bol bereketli bir yıl temenni ediyorum." dedi.

Saylak, proje kapsamında Muğla ve ilçelerinde yaklaşık 150 ton tohumluk buğdayın dağıtılacağını dile getirdi.

Çiftçilerden üretime devam etmesini isteyen Saylak, "Proje kapsamında hem kaliteli tohum temin etmek hem de dekar başına verimi yükseltmek için 150 ton tohumu Muğla genelinde üreticilerimizle buluşturuyoruz. Bugün 11 ton tohumu Menteşe'deki 70 üreticimize dağıtacağız. Bakanlığımız dekar başına geçmişte 42 lira olan mazot gübre desteğini 121 liraya, dekar başına verilen sertifikalı tohum desteği 16 liradan 50 liraya çıkarıldı." diye konuştu.

Saylak, yapılan desteklemelerin ekimler yapılmadan önce verileceğini kaydetti.

Üreticilerden Mehmet Sarı ise yıllardır kendi tohumları ile ekim yaptıklarını söyledi.

Muğla'da yürütülen proje kapsamında yüzde 75 hibe desteğiyle sertifikalı tohum aldıklarına işaret eden Sarı," Biz yerel tohumlarımızı üretmeye devam ederken sertifikalı tohumluğun devamlılığını sağlamak için yeni çeşitleri denemeye karar verdik. Bunun için tarlamızın bir kısmını ayırdık. Bölgemizde yerel çeşitlerle devam eden üretimde yıl geçtikçe verim kaybı yaşamaktayız. Bu destekle sertifikalı yerel tohumlarla çeşitlerin devamını sağlayacağız. Bir yandan da kendi tohumlarımızı alacağız." diye konuştu.

Üreticilerden Aynur Akçay, sertifikalı tohum desteği nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti.

Saim Kavlak ise birkaç yıldır eski tohumları kullandıkları için verim kaybı yaşadıklarını anlatarak, sertifikalı yerel tohumlarla bu yıl iyi bir verim almayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 70 üreticiye 11 ton tohumluk buğdayı dağıtımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.