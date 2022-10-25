Muğla'da çocuklara yönelik sanat atölyesi düzenleniyor

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MUĞLA (AA) - Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan çocuk sanat atölyelerine 530 başvuru yapıldı.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde açılan resim, heykel, seramik, ebru, hat ve minyatür çalışmalarına katılan çocuklar farklı sanat dallarıyla zamanlarını verimli geçiriyor.

Merkezde açılan çocuk sanat atölyeleriyle çocukların el becerileri ile psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, açılan kurslarla sanatın çocukların üzerindeki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Gençlik Merkezindeki uzman eğitmenler ve gönüllü gençlerin katılımıyla kursların yapıldığını belirten Açıkbaş, "Her aşamada, sanat eğitimi çocuğun tüm gelişim alanlarına çok önemli katkıda bulunuyor. Gelişim alanlarını ele aldığımızda sanat eğitim süreci duygusal gelişimi destekliyor." dedi.

Eğitimlerle çocukların kendine güvenme, hayal gücünü kullanma, kendini ifade edebilme, yeniliklere açık olma ve kişilik geliştirebilme becerileri kazandığını anlatan Açıkbaş, bu sayede çocukları erken yaşta sanatla buluşturmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Velilerin de atölye çalışmalarından mutluluk duyduğunu anlatan Açıkbaş, kurslara katılımın önceki yıllara oranla arttığını ifade etti.



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