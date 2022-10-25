Muğla'da apart otelde çıkan yangın hasara neden oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde apart otelin depo ve kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Armutalan Mahallesi Durmazlar Caddesi'ndeki 4 katlı apart otelin depo ve kazan dairesinde hava kompresörünün elektrik aksamından yangın çıktı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Apart otelde kalanlar ekiplerce balkonlardan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 turist hastanelere kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otelde hasara sebep oldu.

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