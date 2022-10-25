Muğla'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin ilk temeli atıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin ilk temeli atıldı.

Kavaklıdere ilçesindeki Cumhuriyet ve Çamlıbel mahallerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "İlk Evim-İlk İşyerim Projesi" kapsamında 154 konut ve iş merkezi için temel atma töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı törende, konutların temeline ilk harç döküldü.

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Kavaklıdere Kaymakamı Oray Güven, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AK Parti İl Başkan Vekili Barış Eğilmez, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, kurumu müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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