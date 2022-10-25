Fethiye'de "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında öğrenciler bilgilendiriliyor

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MUĞLA (AA) - Fethiye'de "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim veriliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine trafik kuralları öğretiliyor.

Polis ekiplerince, öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde trafik ışığı, işaret ve levhalar, yaya yolları, öğrenci servislerini kullanma, emniyet kemeri konularında bilgi veriliyor.

Eğitimlerin ilçedeki tüm okullarda verileceği bildirildi.



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