Yalıkavak Marina'ya "En İyi Süper Yat Marinası" ödülü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Yalıkavak Marina 2022'nin "En İyi Süper Yat Marinası" seçildi.



Dünya yatçılık sektörü kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association'ın (TYHA - Yat Limanları Birliği) düzenlediği "2022 Yılın Süper Yat Marinası" oylamasında Yalıkavak Marina, tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oyu alan marina oldu.



Marinaya ödülü, TYHA Genel Müdürü Jonathan White'nin de katılımıyla düzenlenen törenle verildi.

Marinayı ziyaret eden White ve TYHA Türkiye Temsilcisi Murat Tuncer ödülü, Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan'a takdim etti.

TYHA Genel Müdürü Jonathan White, burada yaptığı konuşmada, 10 yıldır düzenlenen zorlu organizasyonda 3 yıldır ödülü aynı marinanın aldığını ifade etti.

TYHA Türkiye Temsilcisi Murat Tuncer de marina sektörünün yatçılık ve yat turizminin kalbi olduğunu ifade ederek, Türkiye'de deniz turizm sektörünün hizmet ve kalite standartlarını daha yükseğe taşıyan marinaları görmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan da dünya çapında ödüller almanın kendilerini her zaman gururlandırdığına işaret ederek, "Türkiye'nin rivierası olarak bilinen Bodrum Yarımadasını ve Yalıkavak Marina'yı uluslararası platformlarda tanıtarak Türkiye'yi dünya çapında temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

- TYHA-Yat Limanları Birliği

Yat Limanları Birliği, merkezi İngiltere'de bulunan ve dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce üyesi bulunan marinaların kalite, güvenlik ve hizmet standartlarını belirleyerek, bu standartların seviyesine göre derecelendirme yapan uluslararası bir kurum. Birliğe üye ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

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