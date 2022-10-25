Yörük Türkmen derneklerinden Fethiye Kaymakamı Balcı’ya ziyaret

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MUĞLA (AA) - Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Kıvrak ile Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı İsmail Uzunoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle Fethiye Kaymakamı Alper Balcı'yı ziyaret etti.

Ziyarete gelen heyeti makamında ağırlayan Balcı, derneklerin yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Balcı, dernek üyeleriyle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaret sonunda Kaymakam Balcı'ya Yörük Türkmen kültürüne özgü hediyeler verildi.

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