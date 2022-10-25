Muğla'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Necati Esgin Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ilçedeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Çeşitli tarihlerde meydana gelen, araçlardan akaryakıt hırsızlığı ile zincir market, ev ve iş yerinden hırsızlık olaylarına yönelik oluşturulan özel ekip, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve iş yerlerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin tespiti yapıldı, 9 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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