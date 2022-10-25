Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın ikinci gününde koy içi ve koy dışında birer yarış gerçekleştirildi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Romanya, Portekiz, Avustralya, Letonya, İngiltere, Azerbaycan, Özbekistan, Kanada, Brezilya, Belçika, ABD, Moldova, Kazakistan, Yunanistan, Estonya, Sırbistan, Rusya, Ukrayna, İsrail, Norveç, Almanya, Belarus, Fransa ve Bulgaristan'dan 123 yelkenli yat ile 1200 sporcu katılıyor.

İkinci gün yarışında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.







- "Setur Marinaları Günü"







"Setur Marinaları Günü"nde körfezde IRCCHR Division, açık denizde IRC Division grubundaki yatlar yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği rotada önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaşarak bitiş noktasına ulaştırmaya çalıştı.

Koy içinde planlanan iki yarıştan biri rüzgar yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında takdim edildi.

33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 28 Ekim Cuma günü yapılacak "Nexonya Günü" yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

- 3. Yarış (Setur Marinaları Günü)

IRC1 Division: Bluemoon-Arkas/Serhat Altay

IRC2 Division: Atlas Wings Racing/Özgür Çakar

IRC3 Division: Buran/Alexey Moskvin

IRC4 Division: Agile/Shtivelberg Philipp

IRC5 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC6 Division: Lettland/Igor Bukovkis

IRCCHR1 Division: Kazhdy/Andrey Parshikov

IRCCHR2 Division: Storm Danger/Gorbunov Pavel

IRCCHR3 Division: Kaçamak/Mikhail Sazanov

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.