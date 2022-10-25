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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

AA

Bodrum'da yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Göltürkbükü, Gündoğan, Mumcular mahallelerinde belirli aralıklarla meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili vatandaşlar jandarmaya şikayette bulundu.

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmada hırsızlık olaylarının M.A. ve E.E. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Bu kapsamda operasyon düzenlendi.

Milas İlçesi Dörttepe Mahallesindeki bir evde yapılan aramada, jeneratör, 2 LCD televizyon, 2 termosifon, 2 kaynak makinası, su sebili, 10 matkap, 500 metre elektrik kablosu, 250 metre uzatma kablosu, 6 spiral makinası, 3 şarjlı matkap, hoparlör 2 demir makası, 50 kilogram yakılmış bakır kablo, 2 yer silme makinası ve kantar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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