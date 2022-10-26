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Muğla'da alternatif ürün olarak yetiştirilen muzun hasadına başlandı

AA

Muğla'da alternatif ürün olarak yetiştirilen muzun hasadına başlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde alternatif ürün olarak seralarda yetiştirilen muz, hasat ediliyor.

Gürköy Mahallesi'nde ziraat mühendisi İsmet Türk tarafından geçen yıl 30 dönüm kapalı alanda muz ağacı dikildi.

Kısa sürede meyve veren ağaçlardan özenle kesilen muzlar traktörlerle taşınarak üzerindeki çiçekler temizleniyor. Özel havuzlarda yıkanan ürün, paketlenerek satışa sunulmak üzere bölgedeki hal ve pazarlara götürülüyor.

Hasat edilen ürün özellikle Muğla, Denizli, İzmir ve Aydın'dan talep ediliyor.

Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, AA muhabirine, bölgede birçok ürünün yetiştirilebildiğini söyledi.

Doğası ve iklim özellikleri dolayısıyla bölgede muz yetiştiriciliğine de başlandığını belirten Tuncay, "Bölgemiz iklim şartları muz için örtü altı yetiştiriciliğine çok uygun. Ekonomik değeri yüksek bir ürün. Çiftçilerimize bizler de ürün çeşitliliği açısından önerilerde bulunuyoruz. Bölgemizde ilk olması sebebiyle de üreticilerimizin dikkatini çekiyor. Umarım önümüzdeki yıllarda Dalaman muz üretiminde de ön plana çıkar." dedi.

Muz üreticisi İsmet Türk de Dalaman'da ilk defa muz serası kurulduğuna dikkati çekti.

Muz fidanlarını geçen yıl eylül ayında diktiklerini ifade eden Türk, "Birinci senede hasadımıza başladık. Seradan yaklaşık 180 ton rekolte bekliyoruz. İlk sene olmasına rağmen dekar başına ortalama 5-6 ton verimimiz var. Tabii ikinci yıl bu biraz daha artacaktır." diye konuştu.

Türk, ürünü özellikle Ege Bölgesi'ndeki illere gönderdiklerini belirtti.

- "Dalaman'ın havası muz yetiştirmeye gayet elverişli"

Gelecek yıllarda rekoltenin de artmasıyla ihracata yönelmek istediklerini dile getiren Türk, şunları kaydetti:

"Serada bir de sarartma tesisimiz var. İşliyoruz, kasalara doldurduktan sonra soğuk hava deposunda sarartma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. İsteyen müşterilerimizin isteğine göre sarı da sipariş gönderebiliyoruz. Yeşil de isterlerse yeşil satışlarımızı da yapıyoruz. Dalaman bölgesinde genellikle narenciye, nar ve serada da domates üretimi yoğundu. Burada dikim işlemleri yapılmadan önce tabii ki buranın bir toprak analizi yapıldı. Üretime uygun olup olmadığını araştırdık. Dalaman'da Akdeniz iklimi olduğu için sıcaklığımız yeterli. Dalaman'ın havası muz yetiştirmeye gayet elverişli."

Seranın bölgedeki çiftçilerin ilgisini çektiğini belirten Türk, "Görmek isteyenler, merak ettiği için gelenler var. ‘Biz de yapsak olur mu?’ soranlar var." ifadesini kullandı.

Sebze ve meyve toptancısı Sezgin Akay da Dalaman'da üretilen muzun kalitesinden memnun olduklarını, toptancı olarak bölgeden aldıkları ürünü iç piyasaya gönderirken yol masrafından kar ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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