Fethiye'de öğrenciler antik kentte kitap okudu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde lise öğrencileri, Kadyanda Antik Kenti'nde kitap okudu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Okur Gezer Projesi" kapsamında Üzümlü Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Kadyanda Antik Kenti'ne gitti.



Öğrenciler, proje kapsamında amfi tiyatroda kitap okudu. Ayrıca, hikaye, deneme, anı ve gezi yazısı yazarak grupla paylaşma etkinlikleri yapıldı.

Etkinlik, Üzümlü Mahallesi'nin merkezine patika yoldan yürüyüş ile sona erdi.

Projeyle öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor.

Proje kapsamında, Muğla'nın tarihi mekanlarında kitap okuma etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.







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