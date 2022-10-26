Muğla'da firari hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

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