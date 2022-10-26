Muğla'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde 785 kişiye eğitim verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da jandarma ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 785 kişiye eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

Ula İlçesi Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki eğitime İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz da katıldı.

Eğitimde, hazirandan ekim ayına kadar il genelinde 7 ortaokul ve 8 lisede 785 veliye uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ve aile içi iletişim gibi konularda bilgilendirme yapıldığı anlatıldı.

Yıl sonuna kadar 2 bin veliye proje kapsamında eğitim verilmesinin planlandığı belirtildi.

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