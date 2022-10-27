Datça'da orman yangınlarına dikkati çekmek için doğa yürüyüşü düzenledi

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MUĞLA (AA) - Datça Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için Marmaris'te yanan alanlarda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Değirmenyanı Mahallesi ve Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da yaşanan orman yangınında 4 bin 500 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Datça Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Değirmenyanı Mahallesinden Bördübet mevkisine kadar olan Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının yanan kısımlarında vatandaşlarla farkındalık yürüyüşü yaptı,

Ekipler, vatandaşlara orman yangınlarının bitkiler üzerine etkileri, mevcut sahanın biyolojik çeşitliliğinde yangın öncesi ve bugünkü durumu ile gelecek yıllarda ortaya çıkacak durumu ve orman yangınlarının yaban hayvanları üzerine olan etkilerini anlattı.

Orman yangınlarının toprak ve su kaynakları üzerine olan etkilerinin de anlatıldığı yürüyüşte vatandaşlara Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının orman yangını öncesi 49 bitki, 34 memeli hayvan, 4 kurbağa ile tespiti yapılan 37 farklı kuş, 28 sürüngen hayvan ve 50 farklı kelebek türüne ev sahipliği yaptığı bilgisi verildi.

Yangın sonrası bölgede yaban hayatı ile ilgili yürütülen çalışmaların da anlatıldığı etkinlikte yangın öncesi bölgede hedef tür olarak belirlenen ve teknolojik imkanlarla takibi yapılan Kurt, Su Samuru, Boz Ayı ve Karakulak varlığının yangın anındaki hareketliliği ve sonrası durumu anlatıldı.

Programda Bördübet yaban hayatı sahasının el birliği ile koruyup geliştirlmesi için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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