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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın "Coğrafi Rota" adı altında gerçekleştirilen üçüncü gün yarış sonuçları açıklandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Romanya, Portekiz, Avustralya, Letonya, İngiltere, Azerbaycan, Özbekistan, Kanada, Brezilya, Belçika, ABD, Moldova, Kazakistan, Yunanistan, Estonya, Sırbistan, Rusya, Ukrayna, İsrail, Norveç, Almanya, Belarus, Fransa ve Bulgaristan'dan 123 yelkenli yat ile 1200 sporcu katıldı.

Üçüncü gün yarışlarında Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, körfez çıkışındaki ışıklardan start alıp, Kızılada açıklarından dönüş yaparak başladıkları noktada finişe geldi.

Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışların gece geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle sonuçları hakem heyeti sabah saatlerinde açıklayabildi.

33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın yapılacak "Nexonya Günü" yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun üçüncü gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

- 4. Yarış (Coğrafi Rota)

IRC1 Division: Frogfoot/Bryuzga Sergey

IRC2 Division: X-Prime/Vartan Arutyunyan

IRC3 Division: St.Anna Otto/Vlas Kadeitov

IRC4 Division: Bogatyr/İgor Rytov

IRC5 Division: Adasailor-Adaköy Marina/Alp Doğuoğlu

IRC6 Division: Looping/Yury Shuvalov

IRCCHR1 Division: GDE/Budykho Aleksandr

IRCCHR2 Division: Rama/Andrei Morozov

IRCCHR3 Division: Kaçamak/Mikhail Sazanov





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