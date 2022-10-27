Muğla'da mermer ocağında kaya parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında, kaya parçasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Bekçiler Mahallesi’ndeki mermer ocağında çalışan Raşit Aydemir (42), yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı.

Olayı gören işçilerin haber vermesi üzerine ocağa jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cenazesi incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.