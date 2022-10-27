Datça'da amatör balıkçının oltasına vantuz balığı takıldı

MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde amatör balıkçının oltasına vantuz balığı takıldı.

Murat Örs, İskele Mahallesi Azganlı mevkisinde kıyıdan denize olta attı. Oltasına 35 santimetre uzunluğundaki vantuz balığını gören Örs, şaşkınlık yaşadı.

Datça'da bugüne kadar böyle bir balığı ilk kez gördüğünü ifade eden Örs, “Galiba ilk defa benim oltama takıldı. Başının üzerinde ayakkabıyla basılmış gibi bir iz var. Çok şaşırdım.Datça Balıkçılar Kooperatifine bilgi verdim.Onlarda balığı tekrar denize saldı.” dedi.

Tropikal bölgelerde yaşam alanı bulan vantuz (kılavuz balığı), güçlü bir emme gücüne dönüştürülmüş sırt yüzgeci sayesinde cansız ya da canlı tüm yüzeylere yapışabiliyor.

Kafasının üzerinde bulunan vantuzlarla köpekbalığı, balina, kaplumbağa, kılıçbalığı hatta gemilere yapışarak, uzun mesafeleri hiçbir gayret sarf etmeden yol alıyor.

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