Bodrum'da 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mazıköy Mahallesi Kissebükü mevkisinde kırsal alanda 68 düzensiz göçmenin olduğunu belirledi. Ekiplerce yakalanan göçmenler, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.



Bölgede yapılan araştırmada olayla ilgili plakası belirlenen bir kamyon Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan T.İ. (21) ve babası F.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.