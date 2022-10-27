Muğla Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası

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MUĞLA (AA) - Muğla Cumhuriyet Oğuzhan Başsavcısı Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ve Baro Başkanı Levent Akgün, Türk Kızılay'ın kampanyasına destek vermek amacıyla adliyede kan verdi.

Dönmez ile beraberindekiler, Menteşe ilçesindeki Muğla Adalet Sarayı'nda kurulan kan bağışı standını ziyaret etti. Kan bağışında bulunan heyete, işlemin ardından soda ve bisküvi ikram edildi.

Başsavcı Dönmez, gazetecilere, kampanyaya yoğun katılım olduğunu, bir kan bağışının üç insanın hayatını kurtardığı bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Dönmez, tüm kamu personeli ve vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

Stoklardaki kan miktarının yetersiz olduğunu belirten Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Muğlalılara kan bağışı çağrısında bulundu.

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