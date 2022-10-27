Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Baran Girevi'nin kullandığı 48 AIA 697 plakalı motosiklet, Gümüşlük Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aynı istikamette S.Y'nin kullandığı 48 BG 260 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Girevi, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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