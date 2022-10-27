Muğla'da UMKE ekipleri tarafından deprem tatbikatı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Yatağan ilçesinde Muğla, Denizli ve Aydın'dan UMKE ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi, altında kömür rezervi bulunması nedeniyle 2011 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından arazilerinin istimlak edilmesiyle, 2 kilometre mesafedeki hazineye ait alana taşındı.

Bölgede yıkık evlerin bulunduğu ve hayalet köyü andıran alanda, 3 ilden 70 UMKE ekibinin katıldığı deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği 6,2 büyüklüğündeki depremde 6 evin yıkıldığı ve bazı evlerde hasar oluştuğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Olay yerine gelen jandarma personeli, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Ardından, belirlenen alana seyyar hastane kuruldu.



Yıkılan binaların enkazında kalan yaralıları UMKE ekipleri kurtardı. Tahliye edilen yaralılar, seyyar hastanedeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastanelere sevk edildi.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 2022 faaliyet planı kapsamında yapılan ve 3 gün süreceği öğrenilen tatbikata katılan ekipler, Stratonikeia Antik Kenti'nde kamp alanı kurdu.



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