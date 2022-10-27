Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

MUĞLA (AA) - Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Otgöz, mesajında, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Cumhuriyetin, geçmişe gururla, geleceğe güvenle bakılmasını sağlayan en büyük armağan olduğunu ifade eden Otgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin bağımsızlığı için Samsun'da yakılan ateş, dalga dalga Anadolu'nun her tarafını sarmış; Türk milletinin ezelden beri aşığı olduğu bağımsızlık tutkusu, emperyalist devletlerinin bütün hain planlarını boşa çıkartmıştır. Cumhuriyet, kurtuluş mücadelesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir sonucudur. Türk milleti, Kurtuluş Savaşı'nda tarih kitaplarına sığmayan, kadın erkek, yaşlı genç fark etmeksizin herkesin aynı ülküyle ve inançla hareket ettiği, tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiği bir diriliş destanı yazmıştır. Bu destanı bugün millet olarak gururla ve coşkuyla yaşıyoruz. Cumhuriyet, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en büyük armağandır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum."

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