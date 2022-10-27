Fethiye Kaymakamı Balcı, mahalleleri ziyaret etti

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MUĞLA (AA) - Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, "Ulusal Hane Ziyaretleri" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Balcı, Eldirek, Gökben, Bozyer ve Menteşeoğlu mahallerinde 23 evi ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Balcı, yapılması gereken çalışmalar hakkında da ilgili birimlere talimat verdi.



Balcı, evinin çatısındaki sorunu giderilen aileyi de ziyaret etti.

Bir hayırsever tarafından alınan tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahibine teslim edildiği programda, bir çocuğa da bisiklet hediye edildi.

Ziyarette, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gönül Fındıkkıran da yer aldı.

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