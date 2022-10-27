Muğla'da su depolama tankının altında kalan kişi öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen su depolama tankının altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Karaca Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Göldaş (59), Tuzla Sokak'taki evinin bahçesinde bulunan depolama tankına hortumla su doldurmak istedi.



Göldaş'ın, henüz bilinmeyen nedenle devrilen tankın altında kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Göldaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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