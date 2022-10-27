Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5'i yabancı uyruklu 6 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karadere Mahallesi açıklarında 25 Ekim'de jandarma ile Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir yolcu gemisi ve karada 276 düzensiz göçmen yakalanmış, organizatör oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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