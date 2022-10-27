Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı, 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen yakalandı, 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edilerek, bölgeye ekip yönlendirildi.

Bottaki 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerince, Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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