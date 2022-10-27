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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gününde start alan yatlar, yarış ortasında rüzgar kesilince günü tamamlayamadı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Romanya, Portekiz, Avustralya, Letonya, İngiltere, Azerbaycan, Özbekistan, Kanada, Brezilya, Belçika, ABD, Moldova, Kazakistan, Yunanistan, Estonya, Sırbistan, Rusya, Ukrayna, İsrail, Norveç, Almanya, Belarus, Fransa ve Bulgaristan'dan 123 yelkenli yat ile 1200 sporcu katılıyor.

Dördüncü gün yarışlarında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Hakem heyeti yeterli rüzgar olunca yarışların startını verdi. Mücadelenin ortasında rüzgar kesilince yarışlar tamamlanamadı. Hakem heyeti, yarışları iptal etti.

33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, yarın yapılacak "Nexonya Günü" yarışlarıyla sona erecek.

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