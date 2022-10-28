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Muğla'da amcası ve 2 kuzenini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

AA

Muğla'da amcası ve 2 kuzenini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası ile 2 kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 24 yıl hapis cezası verildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık R.B, müştekiler ile avukatları hazır bulundu.

R.B'nin 15 yaşındaki kardeşi A.F.B. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanıkların son savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, sanık R.B'yi 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın kardeşine ise yaşı küçük olması dolayısıyla indirime gidilerek 33 yıl hapis cezası verildi.

Çatak Mahallesi'ndeki evlerinde Adnan B. (55) ile oğulları Yasin (29) ve Tahsin B. (27), 28 Kasım 2021'de av tüfeğiyle öldürülmüş bulunmuştu. R.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanığın cinayetleri işlediğini öne sürdüğü 15 yaşındaki kardeşi de görülen ilk duruşmanın ardından tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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