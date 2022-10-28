Bodrum'da "9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi" düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) iş birliği ile "9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi" düzenlendi.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen ve GESİFED Başkanı Oktay Mersin ile BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu'nun ev sahipliğini yaptığı zirvede, Aydın, Muğla ve Denizli bölgelerindeki iş insanları ile Azerbaycan ve Moldova'dan da davetliler yeni iş fırsatlarını konuştu.

Yüz yüze görüşmeler ile panellerin de yapıldığı zirvede, küresel ısınma ve dijital markalaşma alanında yürütülecek çalışmalar ile bölgesel ve ulusal ekonomi konuları da ele alındı.

Etkinliğe, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın da arasında yer aldığı konuşmacılar söyleşilere katıldı.

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