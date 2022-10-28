Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, boş arı kovanları içinde uyuşturucu madde bulundurdukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Köyceğiz KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreste yapılan aramada, çok miktarda kubar esrar ve kenevir bitkisi ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler Ş.T. ve Ş.D. gözaltına alındı.

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