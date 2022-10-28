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Muğla'da ormanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

AA

Muğla'da ormanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet

MUĞLA (AA) - Muğla'da kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra ormanlık alanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl hapis cezası verildi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Y.M.İ, maktul Burhan Aykurt'un (35) ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık son savunmasında, aracında kamera olduğunu, olay günü yaşananların kamerada kayıtlı olabileceğini öne sürdü.

Y.M.İ, Aykurt'u öldürmediğini, para ve eşyalarını yağmalamadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt, adaletin yerini bulduğunu ancak sanığın aldığı cezanın kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi.

Diğer ağabey Orhan Aykurt da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yüreklerine su serptiğini ifade etti.

​​​​​​​- Olay

Fethiye ilçesindeki evinden "İzmir'e gidiyorum" diyerek 29 Kasım 2018'de ayrılan Burhan Aykurt'tan uzun süre haber alamayan yakınları kayıp ihbarı yapmıştı. Kaybolduktan yaklaşık 15 ay sonra Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda bir çoban tarafından cesedi bulunan Aykurt'un öldürüldüğü belirlenmiş, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Y.M.İ, tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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