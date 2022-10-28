Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Göcek Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu, Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.



Soğutma çalışmasının yapıldığı yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

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