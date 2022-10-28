16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı. Şampiyonada 8 kategoride 2 bin 300 sporcu kulaç atacak.

Muğla Valiliği himayesinde Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen yarışlarda 9 ile 80 yaş aralığında 2 bin 300 kadın ve erkek yüzücü yer alıyor.

Hapimag Sea Garden Resort'un ev sahipliği yaptığı şampiyona, 5 kilometrelik Sports International Açık Su Yüzme Şampiyonası ile start aldı.

Hakem heyetince Hapimag Village Koyu'nda özel oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarışmada kadınlarda Selinay Kır, erkeklerde ise Emir Aracı birinci oldu.

Dereceye giren yüzücüler, finiş sonrasında bahçede kurulan platformda madalyalarını törenle aldı.

Şampiyonada yüzücülerin güvenliğini Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi Kurbağa Adamlar sağladı.

Aquamasters Yüzme Şampiyonası 30 Ekim'e kadar Arena AquaKids yüzme etkinliği, FMV Işık Okulları Işık Yolculuğu (Gece Yüzmesi), Skoda Kodiaq Açık Su Yüzme Yarışması 3 bin metre, Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 1000 metre yarışı, Jotun 4x500 metre Bayrak Yarışı (Kadınlar/Erkekler), Skoda Karoq Açık Su Yüzme Şampiyonası 2000 metre yarışı ile devam edecek.





- Şampiyonanın özel konukları





Triatlon, Yüzme ve Açık Su Yüzme branşlarında sporcu olarak önemli başarılara imza atan, antrenör, TV programcısı ve Almanya Milli Takım sporcusu Michael Tronczik, İngiliz Açık Su Yüzücüsü ve Triatlet Simon Griffits, İngiliz Dünya Şampiyonu ve Antrenör James Gibson da şampiyonada özel konuk olarak yer alıyor.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un sarı yazında, harika turkuaz sularında güneşli bir havada ve doğa harikası bir koyda yüzücülerin yarıştığını, bunun dünya üzerinde çok az bir noktada yaşanabileceğini söyledi.

Şampiyonaya en yüksek katılımın olduğuna dikkati çeken Demirel, "Bodrum'da 3 gün boyunca 9 farklı etkinlikte 2 bin 300 yüzücünün kulaç atacağı şampiyonalarımızı gerçekleştireceğiz. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Hapimag Sea Garden Yöneticisi Kerem Demirkol ve tüm ekibine teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

Şampiyona, Jotun 4x500 metre Bayrak Yarışı (Karma) etkinliği ile 30 Ekim Pazar günü sona erecek.

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