Bodrum'da öğrencilere simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi verildi

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde öğrencilere yönelik simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Ekipleri ve Bodrum Motosiklet Kulübü Üyelerinin katılımıyla Bodrum Vedat Türkmen ve Recai Ahmet Ersan Ortaokullarındaki bin 145 öğrenciye emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi.

Etkinliklerde, Bodrum Motosiklet Kulübü Üyeleri, okul yöneticileri ve öğretmenlere reflektör yelek ve emniyet kemeri kullanımı konulu broşür de dağıtıldı.

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