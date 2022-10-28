Bodrum'da marangozhanede çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, marangozhanede çıkan yangın hasara yol açtı.



Göltürkbükü Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir marangozhaneden alevlerin yükseldiğini görenler durumu, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında işletmede büyük çapta hasar oluştu.



Yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi.

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