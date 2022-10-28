Muğla'da ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve ezandan etkilenen İsviçreli çift, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Gökben Mahallesi'nde yaşayan yazılım mühendisi Jeen Pierre Kern (76) ile eşi hemşire Fraçoise Gabrielle Berthe (62) Müslüman olup "Hasan" ve "Gamze" isimlerini aldı.

Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ve din görevlilerinin nezaretinde yapılan ihtida töreninde Kuran'ı Kerim okundu.

Ardından İsviçreli çift kelime-i şehadet getirdi.

İlçede yaklaşık 5 yıldır yerleşik olarak yaşamını sürdüren çift, ezan sesi ve komşularının ibadetinden etkilendiklerini belirtti.

Çift, Müslüman olarak doğmayı çok istediklerini dile getirerek "İslamiyet'i görünce benliğimizin farkına vardık. Hayatımızın kalan kısmını Müslüman olarak geçirmek istiyoruz." dedi.

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