Muğla'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçede "insan ticareti", "fuhşa aracılık ve yer temin etme" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından otel ve konaklama yerleri ile belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları iddia edilen ve aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.M. ve D.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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