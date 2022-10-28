Muğla'da tedavisi tamamlanan caretta carettalar denize uğurlandı

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MUĞLA (AA) - Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası İztuzu sahilinde denize bırakıldı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska'nın yaptığı bilgilendirmenin ardından farklı nedenlerle yaralandıktan sonra merkezdeki tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan deniz kaplumbağaları, "Benan" ve "Begüm" ise bundan sonraki yaşam sürçlerinin takibi için uydu takip cihazı takılarak doğal ortamına salındı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, AA muhabirine, 30 yıldır korunan ve deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan İztuzu kumsalının bundan sonra da korunmaya devam edeceğini söyledi.

Deniz kaplumbağalarının İztuzu Plajında her yıl yumurtlama dönemini sağlıklı bir şekilde geçirerek, kumda açtıkları çukurların içerisine tek seferde 100’e yakın yumurta bıraktığını anlatan Uçan, yaklaşık 2 aylık kuluçka döneminden sonra gece yumurtadan çıkarak denize ulaştığını kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu türlerin denizel göç yollarının, beslenme ve kışlama alanlarının belirlenmesi için 2020 yılında 8, 2021 yılında 10 deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı takarak izlemeye başlandığını hatırlatan Uçan, şöyle konuştu:

"2021 yılında denize ulaşan yavru sayısı 132 bin, bu yıl denize ulaşan yavru sayısı ise 84 bin. Bu durum, deniz ekosistemimizin sağlıklı olduğunun en önemli göstergelerinden biri. Bakanlık olarak İztuzu, Patara, Fethiye-Göcek kumsallarında geçtiğimiz yıl bariyer çalışmaları gerçekleştirerek, bu alanlar üzerindeki insan baskısının azaltılması sağlandı. Diğer taraftan yuvalama alanlarına bilgilendirme tabelaları yerleştirerek ziyaretçilerin bilinçlendirilmesi amaçlanmış, Patara ve İztuzu kumsalı belirli saatler arasında insan faaliyetlerine kapatılmıştır."

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise Pamukkale Üniversitesinin bu sene 30'uncu yılını kutladığını söyledi.

Kutlamalar çerçevesinde 30 tema belirlediklerine işaret eden Kutluhan,"Bu temalardan bir tanesi de deniz kaplumbağalarıydı. Bu temaya uygun olarak da yıl sonuna doğru tedavi edilen 10 caretta carettayı denize saldık. Pamukkale Üniversitesi olarak mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

İztuzu sahilinde düzenlenen törende DEKAMER görevlileri tarafından kumsala getirilen caretta carettalara yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi.





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