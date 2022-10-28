16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası kapsamında Işık Yolculuğu (Gece Yüzmesi) etkinliği gerçekleştirildi.



Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlik öncesi sporcular, sahilde ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından yüzücüler, gruplar halinde kıyıda belirlenen başlama noktasından çıkış yaptı.

Üzerlerinde ışık bulunan yarışmacılar, görsel şölen oluşturdu. Yüzücüleri sahilde, kafe ve restoranlarda toplanan yüzlerce kişi ilgiyle izledi. Yarışı başarıyla tamamlayanlar, izleyenlerden alkış aldı.

İlk grupta çıkıp yarışı birinci tamamlayan 14 yaşındaki Aysima Çolak, ilk kez gece yüzmesine katıldığını belirterek, "Işık yolculuğu çok güzel geçti. 7 yıldır profesyonel yüzücüyüm. Parkur, çok güzel ve eğlenceliydi." diye konuştu.



Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, AA muhabirine, etkinliğe 430 sporcunun katıldığını söyledi.

Etkinlikte büyük bir coşkunun yaşandığını dile getiren Demirel, "İnanılmaz bir seyirci desteğiyle parkuru tamamladılar. Çok eğlenceli bir gece oldu. Sporcuların eğlenmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Bu şampiyonanın gerçekleşmesinde çok fazla kişi ve kurumun emek ve destekleri var. O yüzden kendilerine teşekkür borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından sporculara çorba ikramı yapıldı.

Bu arada, Işık Yolculuğu öncesi Arena AquaKids yüzme etkinliği de gerçekleştirildi.



Aquamasters Yüzme Şampiyonası, 30 Ekim'e kadar Skoda Kodiaq Açık Su Yüzme Yarışması 3 bin metre, Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası 1000 metre yarışı, Jotun 4x500 metre Bayrak Yarışı (Kadınlar/Erkekler), Skoda Karoq Açık Su Yüzme Şampiyonası 2000 metre yarışlarıyla devam edecek.

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