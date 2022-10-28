Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edilerek, bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekip, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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