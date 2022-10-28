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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın şampiyonları, kupalarını törenle aldı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye, Romanya, Portekiz, Avustralya, Letonya, İngiltere, Azerbaycan, Özbekistan, Kanada, Brezilya, Belçika, ABD, Moldova, Kazakistan, Yunanistan, Estonya, Sırbistan, Rusya, Ukrayna, İsrail, Norveç, Almanya, Belarus, Fransa ve Bulgaristan'dan 123 yelkenli yat ile 1200 sporcu katıldı.

Şampiyonanın son gününde planlanan "Nexonya Günü" yarışları, rüzgar yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Beş gün boyunca 9 sınıfta mücadele eden yelkenciler, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında düzenlenen ödül töreniyle şampiyonluk kupalarına kavuştu.

Yarış haftası boyunca yapılan yarışların sonucunda, sınıflarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1 Division: Frogfoot/Bryuzga Sergey

IRC2 Division: Courrier Du Coeur/Andrey Arbuzov

IRC3 Division: Buran/Alexey Moskvin

IRC4 Division: Bogattyr/Igor Ryton

IRC5 Division: Zacapa/Marina Shchegoleva

IRC6 Division: Lettland/Igor Bukovskis

IRCCHR1 Division: Znat/Denis Shari

IRCCHR2 Division: Storm Danger/Gorbunov Pavel

IRCCHR3 Division: Kaçamak/Mikhail Sazonov

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