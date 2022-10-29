29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Muğla'nın ilçelerinde kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Muğla'nın ilçelerinde kutlandı

AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Muğla'nın ilçelerinde kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen kutlama etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı.

Program, 29 Ekim kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerine ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin şiir dinletisi, "Cumhuriyet" oratoryosu, zeybek, vals ve yöresel halk oyunları gösterileriyle devam etti. Kutlamalar ilçedeki özel okulların konferans salonlarında da gerçekleştirildi.

Kutlamalara, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, daire amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

29 Ekim Kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi - Belediye Meydanı arasında fener alayı ardından da Belediye Meydanında çeşitli konser etkinlikleri düzenlenecek.

Turgutreis Mahallesi'nde de Akçaalan'da düzenlenen fener alayının ardından Atatürk Meydanı'nda Gripin Grubu konser verecek.

- Marmaris

Resmi kutlama ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamı beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy yaptı.

İlkokul, ortaokul ve lise okullarından birer öğrenci şiir okudu. Öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu.

Öğrenciler arasında Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında ve Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe stadyumundaki etkinlik tören geçişi ile son buldu.

- Askeri gemiler ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri bağlısı 'TCG Tufan' Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 10.00-16.30 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı.

Körfezde alargadaki gemiye vatandaşlar Atatürk Anıtı önünden küçük teknelerle taşındı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Bağlısı TCSG-904 botu da 09.00 - 18.00 saatleri arasında Marmaris Belediye iskelesinde vatandaşların ziyaretine açık tutuldu.

Akşam Marmaris Belediyesi organizasyonuyla fener alayı düzenlenecek. Atatürk Meydanında Aksaz Askeri Bandosu ve Can Box konseri verilecek.

- Ortaca

Ortaca’daki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Ortaca Ahmet Ateş Stadında yapıldı.

Burada yapılan törende ilçedeki okullar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Uçar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin yegane görevi olmalıdır" dedi.

- Köyceğiz

29 Ekim Cumhuriyet bayramı törenleri Köyceğiz Mehmet Özkaya stadında gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Garnizon komutanı tarafından vatandaşların bayramı kutlandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi.

- Dalaman

Dalaman’daki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Dalaman Atatürk Stadında yapıldı. Burada yapılan törende ilçedeki okullar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve garnizon komutanı tarafından vatandaşları bayramı kutlandı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, "29 Ekim 1923, hürriyetinden asla taviz vermeyen asil bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ispatı, milletimize pranga vurulamayacağının kanıtıdır. Bin yıldır bu coğrafyada var olan asil milletimizin, sonsuza dek bu topraklarda yaşayacağının tarihe altın harflerle yazılmasıdır." dedi.

- Fethiye

29 Ekim Cumhuriyet bayramı törenleri Fethiye İlçe stadında gerçekleştirildi.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve Belediye Başkanı Alim Karaca törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Kutlamalar kadın efeler ve öğrencilerin hazırladıkları halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Törene paramator pilotları da gökyüzünden destek verdi.

Kutlama tören geçişiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiyespor sahasında Sarıyer'le karşılaşacak
YEREL HABERLER Fethiyespor sahasında Sarıyer'le karşılaşacak
33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
YEREL HABERLER 33. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahte internet sitesi üzerinden tatilcileri dolandıran 4 şüpheli daha tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte internet sitesi üzerinden tatilcileri ...
16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sürüyor
YEREL HABERLER 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası ...
Muğla'da tedavisi tamamlanan caretta carettalar denize uğurlandı
YEREL HABERLER Muğla'da tedavisi tamamlanan caretta carettalar ...
Otellerin web sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Otellerin web sitelerini taklit ederek dolandırıcılık ...
Muğla'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama
Bodrum'da 9'uncu İş İnsanları Zirvesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bodrum'da 9'uncu İş İnsanları Zirvesi ...
(Görüntülü) BODRUM&#039;DA MARANGOZHANE YANGINI DEMİRCİ DÜKKANINA SIÇRADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BODRUM'DA MARANGOZHANE YANGINI ...
Muğla'da ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu
YEREL HABERLER Muğla'da ezandan etkilenen İsviçreli çift Müslüman ...
Bodrumspor'da hedef iyi futbolu devam ettirmek
YEREL HABERLER Bodrumspor'da hedef iyi futbolu devam ettirmek
Bodrum'da marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum'da marangozhanede çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da öğrencilere simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bodrum'da öğrencilere simülasyonlu emniyet kemeri ...
Yer sofrasında 3 kişiyi öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis
YEREL HABERLER Yer sofrasında 3 kişiyi öldüren sanığa 2 kez ...
16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da başladı
YEREL HABERLER 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası ...
Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Sezon başı koyduğumuz hedefte şaşma yok
YEREL HABERLER Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Sezon başı ...
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 9 göçmen ...
Muğla'da ormanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Muğla'da ormanda cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü öne ...
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Muğla'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.