29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Muğla'nın ilçelerinde kutlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen kutlama etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başladı.

Program, 29 Ekim kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerine ödüllerinin verilmesi, öğrencilerin şiir dinletisi, "Cumhuriyet" oratoryosu, zeybek, vals ve yöresel halk oyunları gösterileriyle devam etti. Kutlamalar ilçedeki özel okulların konferans salonlarında da gerçekleştirildi.

Kutlamalara, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, daire amirleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

29 Ekim Kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi - Belediye Meydanı arasında fener alayı ardından da Belediye Meydanında çeşitli konser etkinlikleri düzenlenecek.

Turgutreis Mahallesi'nde de Akçaalan'da düzenlenen fener alayının ardından Atatürk Meydanı'nda Gripin Grubu konser verecek.

- Marmaris

Resmi kutlama ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamı beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy yaptı.

İlkokul, ortaokul ve lise okullarından birer öğrenci şiir okudu. Öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu.

Öğrenciler arasında Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında ve Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe stadyumundaki etkinlik tören geçişi ile son buldu.

- Askeri gemiler ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri bağlısı 'TCG Tufan' Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 10.00-16.30 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı.

Körfezde alargadaki gemiye vatandaşlar Atatürk Anıtı önünden küçük teknelerle taşındı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Bağlısı TCSG-904 botu da 09.00 - 18.00 saatleri arasında Marmaris Belediye iskelesinde vatandaşların ziyaretine açık tutuldu.

Akşam Marmaris Belediyesi organizasyonuyla fener alayı düzenlenecek. Atatürk Meydanında Aksaz Askeri Bandosu ve Can Box konseri verilecek.

- Ortaca

Ortaca’daki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Ortaca Ahmet Ateş Stadında yapıldı.

Burada yapılan törende ilçedeki okullar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, tören alanındaki vatandaşların bayramını kutladı.

Kaymakam Uçar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin yegane görevi olmalıdır" dedi.

- Köyceğiz

29 Ekim Cumhuriyet bayramı törenleri Köyceğiz Mehmet Özkaya stadında gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Garnizon komutanı tarafından vatandaşların bayramı kutlandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi.

- Dalaman

Dalaman’daki Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Dalaman Atatürk Stadında yapıldı. Burada yapılan törende ilçedeki okullar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Kaymakam Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve garnizon komutanı tarafından vatandaşları bayramı kutlandı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, "29 Ekim 1923, hürriyetinden asla taviz vermeyen asil bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun ispatı, milletimize pranga vurulamayacağının kanıtıdır. Bin yıldır bu coğrafyada var olan asil milletimizin, sonsuza dek bu topraklarda yaşayacağının tarihe altın harflerle yazılmasıdır." dedi.

- Fethiye

29 Ekim Cumhuriyet bayramı törenleri Fethiye İlçe stadında gerçekleştirildi.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı ve Belediye Başkanı Alim Karaca törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Kutlamalar kadın efeler ve öğrencilerin hazırladıkları halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Törene paramator pilotları da gökyüzünden destek verdi.

Kutlama tören geçişiyle son buldu.

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