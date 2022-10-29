Muğla'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ali Günden (25) idaresindeki 48 ADZ 473 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Günden, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.