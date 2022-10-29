16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası 2. gün yarışları yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden 16. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nın ikinci günü 3 yarışla tamamlandı.

Muğla Valiliği himayesinde Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışlarda 9 ile 80 yaş aralığında 2 bin 300 kadın ve erkek yüzücü yer alıyor.

Hapimag Sea Garden Resort'un ev sahipliği yaptığı şampiyona, ikinci gününde sabah saatlerinde 3 kilometrelik Skoda Kodiaq Açık Su Yüzme Şampiyonası ile start aldı.

Bir kilometrelik Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası ile Jotun 4x500 metre Bayrak Yarışı Şampiyonası (Kadınlar/Erkekler) gerçekleştirildi.

Skoda Kodiaq Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 388, Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda 421, Jotun 4x500 metre Bayrak Yarışı Şampiyonası'nda 47 takımda 188 yüzücü kulaç attı.

Hakem heyetince Hapimag Sea Garden Hotel Plajı'nda özel oluşturulan parkurda gerçekleştirilen şampiyonalardan Skoda Kodiaq Açık Su Yüzme Şampiyonasında kadınlarda Pınar Arpınar Avşar, erkeklerde Ogeday Samatlı, Setur Marinas Açık Su Yüzme Şampiyonasında kadınlarda Hülya Çınar, erkeklerde Halim Lafçı birinci oldu.

Dereceye giren yüzücüler, finiş sonrası bahçede kurulan platformda madalyalarını törenle aldı.

Aquamasters Yüzme Şampiyonası, yarın 2 bin metrelik Skoda Karoq Açık Su Yüzme ve Jotun 4x500 metre Bayrak Yarışı (Karma) ile sona erecek.

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