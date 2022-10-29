Muğla'da paraşütle kayalık alana düşen 2 kişi jandarma helikopteriyle kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yamaç paraşütü ile uçtuktan sonra kayalık alana düşen 2 kişi jandarma helikopteriyle kurtarıldı.

Ören Mahallesi Marina üstü mevkisinde paraşüt kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye Helikopterden Atma Toplama Uzmanı (HATU) Timi sevk edildi.

Ekipler, kayalık alanda bulunan iki yaralıyı halatla helikopterden sarkıtılan sedyeye alarak bölgeden tahliye etti.

Yaralı paraşütçüler Zayit Cemal Altay ve Mehmet Dilber, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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