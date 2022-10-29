Marmaris'te kayalık alana düşen çoban, jandarma helikopteriyle kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalık alana düşen çoban, jandarma helikopteriyle kurtarıldı.

Bayır Mahallesi Çiftlik Köyü mevkisinde çobanlık yapan Cumhur Yılmaz'ın kayalık alana düştüğü ihbarını alan Helikopterden Atma Toplama Uzmanı (HATU) timi, belirtilen mevkiye sevk edildi.

Helikopter ve HATU timi tarafından düştüğü noktadan çıkarılan Yılmaz, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.